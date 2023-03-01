ЗС РФ готують умови для наступу в Запорізькій та Херсонській областях, — Генштаб

За інформацією командування, противник продовжує вести штурмові дії одразу на п'яти напрямках, а протягом минулої доби було відбито понад 85 ворожих атак.

Related video

Російські війська ведуть оборону у Херсонській та Запорізькій областях. Проте намагаються створити умови для початку наступу на цих двох напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні за 1 березня.

За інформацією командування, вкотре фіксується евакуація окремих категорій людей з окупованого Криму. Так, останнім часом військові РФ, які дислокуються у селі Перевальне, відправляють своїх родичів у Росію.

Тим часом, росіяни ведуть наступ на п'яти напрямках на сході України. ЗС РФ намагалися просунутися у бік Куп'янська Харківської області та Лимана Донецької області, проте безуспішно.

Також противник продовжує наступ на Бахмутському напрямку, де не припиняє штурмувати місто Бахмут. Водночас українські захисники відбили атаки у низці населених пунктів у цьому районі.

Крім того, армія Росії атакує позиції ЗСУ на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Однак окупанти вчинили безуспішні наступальні дії у напрямку Кам'янки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Невельського, Мар'їнки та Перемоги.

Загалом українські війська відбили 85 російських атак.

Минулої доби ЗС РФ завдали 2 ракетних ударів і застосували 12 ударних дронів Shahed-136, яких збили українські воїни. Також ЗС РФ здійснили 68 обстрілів із РСЗВ.

Нагадаємо, 28 лютого у виданні AP наголошували, що Північно-східний фронт може стати визначальним для наступного етапу війни в Україні. За даними журналістів, у разі захоплення Куп'янська росіяни матимуть змогу відкрити шлях для масштабного наступу. Якщо ЗСУ утримають населений пункт, уразливості росіян стануть помітнішими, і це полегшить контрнаступ.

Нардеп Роман Костенко розповів, що Росія готується до великомасштабного наступу вже навесні. За його словами, мета РФ — повне захоплення Донецької, Луганської та Запорізької областей. Також ворог може атакувати Сумщину та Харківщину.