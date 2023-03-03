"Тактика м'ясорубки": Резніков назвав щоденні втрати ЗС РФ у Бахмуті

Україна цінує своїх воїнів і намагається зберегти їхні життя, тоді як для РФ власні солдати є гарматним м'ясом, заявив міністр.

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Росія використовує в Бахмуті тактику м'ясорубки, щодня втрачаючи близько 500 людей убитими та пораненими під час спроб захопити місто. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Bild.

Резніков повідомив, що найзапекліші бої йдуть саме за цей населений пункт на Донеччині. Російські війська почали наступ на місто ще шість місяців тому й досі не зуміли його окупувати.

"Втрати росіян становлять близько 500 людей убитими та пораненими щодня", — сказав глава Міноборони.

Резніков зазначив, що українська армія також втрачає своїх бійців, проте це число значно менше, ніж у Москви. Міністр не уточнив, про яку саме кількість йдеться.

"Я не говоритиму вам про українські втрати. Це війна, у нас є втрати, є вбиті й поранені, але це значно менше за втрати росіян", — заявив міністр оборони.

За словами Олексія Резнікова, Україна цінує своїх воїнів і намагається зберегти їхнє життя, тоді як для РФ солдати є гарматним м'ясом.

"Є різниця між українцями та росіянами, росіяни використовують тактику м'ясорубки, для них їхні солдати просто гарматне м'ясо. Нам дороге життя окремого солдата, тому ми намагаємося зберегти його життя", — наголосив він.

Нагадаємо, 3 березня в поліції Донецької області повідомили, що російські війська ракетою знищили життєво важливий міст у Бахмуті. Правоохоронці повідомили, що українські сили, як і раніше, можуть потрапити в місто, проте лише ґрунтовими дорогами та полями.

Аналітики з Інституту вивчення війни розповіли, що ЗС РФ змінила тактику наступу на Бахмут. Наразі росіяни згорнули зусилля щодо оточення населеного пункту та намагаються змусити ЗСУ тактично відступити.