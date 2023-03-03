"Тактика мясорубки": Резников назвал ежедневные потери ВС РФ в Бахмуте

Украина ценит своих воинов и старается сохранить их жизни, в то время как для РФ собственные солдаты являются пушечным мясом, заявил министр.

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Россия использует в Бахмуте тактику мясорубки, ежедневно теряя около 500 человек убитыми и ранеными при попытках захватить город. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Bild.

Резников сообщил, что наиболее ожесточенные бои идут именно за этот населенный пункт в Донецкой области. Российские войска начали наступление на город еще шесть месяцев назад и до сих пор не сумели оккупировать его.

"Потери россиян составляют около 500 человек убитыми и ранеными каждый день", — сказал глава Минобороны.

Резников отметил, что украинская армия также теряет своих бойцов, однако это число значительно меньше, чем у Москвы. Министр не уточнил, о каком именно количестве идет речь.

"Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян", — заявил министр обороны.

По словам Алексея Резникова, Украина ценит своих воинов и старается сохранить их жизни, в то время как для РФ солдаты являются пушечным мясом.

"Есть разница между украинцами и россиянами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты просто пушечное мясо. Нам дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить его жизнь", — подчеркнул он.

Напомним, 3 марта в полиции Донецкой области сообщили, что российские войска ракетой уничтожили жизненно важный мост в Бахмуте. Правоохранители сообщили, что украинские силы по-прежнему могут попасть в город, однако лишь по грунтовым дорогам и полям.

Аналитики из Института изучения войны рассказали, что ВС РФ изменили тактику наступления на Бахмут. Сейчас россияне свернули усилия по окружению населенного пункта и пытаются заставить ВСУ тактически отступить.