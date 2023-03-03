ВС РФ уничтожили ракетой жизненно важный мост в Бахмуте, — полиция Донетчины (фото, видео)

Правоохранители сообщили, что украинские силы по-прежнему могут попасть в город, однако лишь по грунтовым дорогам и полям. Тем временем росСМИ обвинили ВСУ в том, что те якобы подорвали практически все пути, чтобы не попасть в окружение.

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Российские войска ночью 3 марта подорвали ключевой мост, который соединяет город Бахмут Донецкой области с близлежащим селом Хромово. Об этом телеканалу CNN рассказали в полиции Донецкой области.

Правоохранители сообщили, что они надеются отремонтировать мост в ближайшие дни. Потому что он является жизненно важной артерией для эвакуации гражданских лиц и перевозки боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Мост также является последним основным маршрутом снабжения из Бахмута в город Часов Яр.

По словам полиции, украинские силы по-прежнему могут попасть в Бахмут, однако лишь по грунтовым дорогам и полям.

Боец ВСУ также подтвердил журналистам удар по мосту со стороны россиян. По его словам, он был поражен российской ракетой, в результате чего образовалась большая воронка.

В полиции Донецкой области не уточняют, о каком именно мосте идет речь. Согласно карте, это может быть мост на трассе 00506, именно он соединяет Бахмут с селом Хромово и городом Часов Яр.

Тем временем росСМИ сообщают о том, что армия Украины якобы подорвала практически все мосты в районе Бахмута, чтобы остановить окружение со стороны российских сил. На подступах к городу якобы взорваны все инфраструктурные объекты. Издание "РИА Новости" опубликовало кадры с района населенного пункта, где якобы был подорван один из путей.

Кроме того, в социальных сетях распространяют видео с ударом по железнодорожному мосту, который якобы находится в центре Бахмута.

Отметим, что подлинность видео пока что не подтверждается со стороны официальных лиц Украины.

Напомним, 3 марта аналитики из Института изучения войны рассказали, что ВС РФ изменили стратегию наступления на Бахмут. Оккупанты временно свернули идею окружения города и пытаются заставить ВСУ тактически отступить.

Также стало известно, что подразделение аэроразведки ВСУ "Птахи Мадяра" срочно выводят из Бахмута. Защитники обороняли город более 100 дней.