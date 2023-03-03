ЗС РФ знищили ракетою життєво важливий міст у Бахмуті, — поліція Донеччини (фото, відео)

Правоохоронці повідомили, що українські сили, як і раніше, можуть потрапити до міста, проте лише ґрунтовими дорогами та полями. Водночас росЗМІ звинуватили ЗСУ в тому, що ті нібито підірвали практично всі шляхи, щоб не потрапити до оточення.

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Російські війська вночі 3 березня підірвали ключовий міст, який сполучає місто Бахмут Донецької області з сусіднім селом Хромове. Про це телеканалу CNN розповіли у поліції Донецької області.

Правоохоронці повідомили, що вони сподіваються відремонтувати міст найближчими днями. Тому, що він є життєво важливою артерією для евакуації цивільних осіб та перевезенням боєприпасів для Збройних сил України. Міст також є останнім основним маршрутом постачання з Бахмуту до міста Часів Яр.

За словами поліції, українські сили, як і раніше, можуть потрапити до Бахмута, проте лише ґрунтовими дорогами і полями.

Боєць ЗСУ також підтвердив журналістам удар по мосту з боку росіян. За його словами, він був уражений російською ракетою, внаслідок чого утворилася велика вирва.

У поліції Донецької області не уточнюють, про який саме міст йдеться. Згідно з картою, це може бути міст на трасі 00506, саме він з'єднує Бахмут із селом Хромове та містом Часів Яр.

Водночас росЗМІ повідомляють про те, що армія України нібито підірвала практично всі мости в районі Бахмута, щоб зупинити оточення з боку російських сил. На підступах до міста нібито висаджено в повітря всі інфраструктурні об'єкти. Видання "РИА Новости" опублікувало кадри з району населеного пункту, де нібито було підірвано один із шляхів.

Крім того, у соціальних мережах розповсюджують відео з ударом по залізничному мосту, який нібито знаходиться у центрі Бахмута.

Зазначимо, що справжність відео поки що не підтверджується офіційними особами України.

Нагадаємо, 3 березня аналітики з Інституту вивчення війни розповіли, що ЗС РФ змінили стратегію наступу на Бахмут. Окупанти тимчасово згорнули ідею оточення міста та намагаються змусити ЗСУ тактично відступити.

Також стало відомо, що підрозділ аеророзвідки ЗСУ "Птахи Мадяра" терміново виводять із Бахмута. Захисники обороняли місто понад 100 днів.