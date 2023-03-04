РФ на войне в Украине потеряла 200 тысяч военных, среди них — 1800 офицеров, — генерал НАТО

Главнокомандующий силами Альянса в Европе Кристофер Каволи заявил, что масштабы российско-украинской войны "невероятны", а победителем в ней станет тот, кто сможет производить оружие быстрее всех.

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После полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла убитыми и ранеными около 200 тысяч своих военных, 1800 из которых — офицеры. Об этом рассказал главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает Spiegel.

По его словам, масштабы этой войны "невероятны", а после нападения РФ на Украину Альянсу необходимо приспособиться к "новой реальности". Он также отметил, что на поле боя были уничтожены 2000 российских танков. В то же время оккупанты выпускают около 23 тысяч артиллерийских снарядов ежедневно.

Каволи заявил, что когда НАТО становится трудно, "жесткая сила" должна быть аргументом.

"Если другой парень идет с танком, у вас должен быть танк", — сказал он.

Он добавил, что урок холодной войны заключается в том, что точность оружия имеет значение. Также важна производственная мощность оружейной промышленности. А победителем в войне становится тот, кто может производить оружие быстрее всех, считает главнокомандующий.

В то же время генерал НАТО подчеркнул важность гражданского руководства.

"Из этого конфликта мы поняли, что гражданское руководство абсолютно необходимо. Оно может мобилизовать нацию и вдохновить партнеров", — сказал военный.

Напомним, 3 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия ежедневно теряет 500 солдат лишь на Бахмутском направлении. По его словам, в этом районе Москва использует "тактику мясорубки", в то время как украинское командование бережет своих солдат.

2 марта в Генштабе сообщили, что за год полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 150 тысяч российских военных. За этот же период россияне потеряли 3397 танков, 6658 бронированных машин и 300 самолетов.