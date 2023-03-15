"Це дуже жалюгідно": в ISW порахували, наскільки ЗС РФ просунулися в Україні за місяць

За словами американських аналітиків, російські війська захопили невелику ділянку землі, втративши тисячі солдатів та велику кількість військової техніки.

Related video

За місяць активних бойових дій Збройним силам Російської Федерації вдалося збільшити кількість захоплених територій України менш як на 0,04%. Про це повідомляє видання Insider 14 березня, посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, з 31 січня по 28 лютого цього року ЗС РФ змогли окупувати лише на 0,039% більше української землі, що дорівнює 233,94 квадратним кілометрам. У той же час, група відстеження War Mapper повідомляє, що за лютий росіянам вдалося захопити всього на 0,01% українських територій.

Аналітики вказують на те, що в обох версіях цифри "досить малі", що говорить про обмеженість територіальних завоювань Росії. При цьому російська армія за минулий місяць зазнала величезних втрат військової техніки та особового складу.

Про те, що ЗС РФ розпочала наступ в Україні після кількох місяців застою, в НАТО заявили 14 лютого. За кілька днів у Міноборони Великобританії зазначили, що російські окупанти просуваються "не кілометрами, а метрами", якщо взагалі просуваються.

"Росія заявила, що починає новий наступ. Що ж, якщо це так, то це дуже шкода", — сказав із цього приводу високопоставлений американський дипломат.

Автори публікації зазначили, що росіяни також не змогли досягти суттєвих успіхів на фронті у березні. Повільний поступ ЗС РФ був зафіксований у Бахмуті, проте місто досі не взяте російськими силами.

За даними голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, наприкінці лютого втрати ЗС РФ у Бахмуті сягали 1200 солдатів на день. У Міжнародному інституті стратегічних досліджень також наголошували, що Росія втратила на війні з Україною половину своїх основних танків.

За даними британської розвідки від 14 березня, за останній тиждень російська армія не змогла провести значних наступальних дій в Україні. Однією із ключових проблем Збройних сил РФ зараз є дефіцит боєприпасів для артилерії.

У звіті ISW від 9 березня також йдеться про те, що російська ПВК "Вагнер" взяла "тактичну паузу" у тривалому багатомісячному штурмі Бахмута. За даними аналітиків, "вагнерівців" намагаються замінити регулярними російськими військами.