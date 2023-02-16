ЗС РФ втратили близько половини своїх сучасних танків на війні в Україні, – IISS

За словами аналітиків, повномасштабне вторгнення Росії в Україну сприяло модернізації та розширенню ЗСУ, а також нарощуванню військового потенціалу країнами східної та північної Європи.

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Збройні сили Російської Федерації зазнали в Україні тяжких втрат особового складу та військової техніки. Зокрема, ЗС РФ втратила приблизно половину своїх довоєнних запасів сучасних танків. Про це повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (ІІSS).

"Танкові та артилерійські війська Росії зазнали значних втрат. За оцінками, близько 50% довоєнного парку сучасних Т-72Б3 і Т-72Б3М було втрачено", — йдеться у джерелі.

Повідомляється, що через дефіцит сучасного важкого озброєння РФ знімала зі зберігання стару радянську техніку.

За словами аналітиків, війна в Україні сприяє переозброєнню східноєвропейських країн та витісненню зброї радянського зразка. Так, після початку повномасштабної війни Польща прискорила свої плани щодо нарощування своєї військової могутності, зокрема бронетехніки та артилерії.

"Справді, стратегічний центр тяжкості в Європі змістився далі на північ і схід: Німеччина оголосила про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро для оборони та, подібно до Польщі та Фінляндії, приєдналася до групи європейських країн, які замовляють у США машини п'ятого покоління", — відзначають в IISS.

Аналітики також вважають, що у 2023 році Фінляндія майже напевно офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу.

Раніше ми писали про те, що майор 4-ої танкової бригади ЗСУ Вадим Ходак поділився першими враженнями про німецькі танки Leopard, на яких проходять навчання наші військовослужбовці на полігоні в Польщі.

Фокус також писав про те, що згідно із заявою керівника департаменту із закупівель Міністерства оборони Великобританії Алекса Чока, Україна отримає британські танки Challenger 2 наприкінці березня.

Ще ми писали про те, що головний виконавчий директор компанії з виробництва військової техніки Rheinmetall AG Армін Паппергер розповів про переговори з українським урядом щодо постачання новітніх бойових танків Panther.