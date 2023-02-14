"Нам не вистачає такої техніки": боєць ЗСУ розповів про навчання на танках Leopard (відео)

Українські танкісти кажуть, що Leopard дуже якісний танк. І часу, щоб успішно пройти навчання, для солдатів ЗСУ цілком достатньо.

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Майор 4-ої танкової бригади ЗСУ Вадим Ходак поділився першими враженнями про німецькі танки Leopard, на яких проходять навчання наші бійці на полігоні в Польщі. За його словами, українським танкістам дуже сподобалася машина, оскільки танк дуже якісний. Відео інтерв'ю з українським танкістом опубліковано на каналі Ukrinform TV.

57-річний боєць розповів, що він зі своїми товаришами був на сході України та брав участь у бойових діях. Потім надійшла команда, і їх протягом двох-трьох днів відправили на навчання до Польщі.

Після знайомства з Leopard українські танкісти загалом позитивно відгукуються про техніку.

"На сьогодні я можу сказати, що машина дуже якісна, хороша. Вона дуже сподобалася нашим солдатам", — сказав Ходак.

Він зазначив, що визначені терміни навчання є цілком прийнятними, оскільки часу для набуття необхідних навичок для наших танкістів цілком достатньо. Також військовослужбовців додав, що такої бронетехніки, як німецькі танки Leopard, на фронті дуже не вистачає.

"Наразі нам дуже не вистачає такої бронетехніки. Я сподіваюся, що коли ми прийдемо з цією технікою на передову, вона збереже життя багатьох наших солдатів і наблизить нас до перемоги", — наголосив Ходак.

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Нагадаємо, 105 українських солдатів приїхали до Польщі, щоб пройти навчання на німецьких танках Leopard 2. Щодня наші бійці займаються по 10-12 годин, а курс навчання займе один місяць. За словами керівника навчальної групи полігону Кшиштофа Серадського, українські танкісти не мають проблем з оволодінням цією військовою технікою.

Секретар РНБО Олексій Данілов 9 лютого заявив, що Україна зможе отримати танки Leopard задовго до літа. За його словами, у цьому не останню роль відіграє швидкість, з якою українські танкісти проходять навчання з експлуатації бронетехніки.