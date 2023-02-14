"Нам не хватает такой техники": боец ВСУ рассказал об обучении на танках Leopard (видео)

Украинские танкисты говорят, что Leopard — очень качественный танк. И времени, чтобы успешно пройти обучение, для солдат ВСУ вполне достаточно.

Related video

Майор 4-ой танковой бригады ВСУ Вадим Ходак поделился первыми впечатлениями о немецких танках Leopard, на которых проходят обучения наши бойцы на полигоне в Польше. По его словам, украинским танкистам очень понравилась машина, поскольку танк очень качественный. Видео интервью с украинским танкистом опубликовано на канале Ukrinform TV.

57-летний боец рассказал, что он со своими товарищами был на востоке Украины и принимал участия в боевых действиях. Затем поступила команда и их в течение двух-трех дней отправили на обучение в Польшу.

После знакомства с Leopard украинские танкисты в целом положительно отзываются о технике.

"На сегодняшний день я могу сказать, что машина очень качественная, хорошая. Она очень понравилась нашим солдатам", — сказал Ходак.

Он отметил, что сроки обучения, которые были определены, вполне приемлемы, так как времени для приобретения необходимых навыков для наших танкистов вполне достаточно. Также военнослужащих добавил, что такой бронетехники, как немецкие танки Leopard, на фронте очень не хватает.

"В настоящее время нам очень не хватает такой бронетехники. Я надеюсь, что когда мы придем с этой техникой на передовую, она сохранит жизни очень многих наших солдат, и приблизит нас к победе", — подчеркнул Ходак.

Важно

Achtung, Panzer! Как изменится расклад сил после поставок танков Abrams и Leopard-2

Напомним, 105 украинских солдат приехали в Польшу, чтобы пройти обучение на немецких танках Leopard 2. Ежедневно наши бойцы занимаются по 10-12 часов, а всего курс обучения займет один месяц. По словам руководителя учебной группы полигона Кшиштофа Серадского, у украинских танкистов нет проблем с овладением этой военной техникой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 9 февраля заявил, что Украина сможет получить танки Leopard задолго до наступления лета. По его словам, в этом не последнюю роль играет скорость, с которой украинские танкисты проходят обучения по эксплуатации бронетехники.