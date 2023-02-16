ВС РФ потеряли около половины своих современных танков на войне в Украине, – IISS

По словам аналитиков, полномасштабное вторжение России в Украину поспособствовало модернизации и расширению ВСУ, а также наращиванию военного потенциала странами восточной и северной Европы.

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Вооруженные силы Российской Федерации понесли в Украине тяжелые потери личного состава и военной техники. В частности, ВС РФ лишились примерно половины своих довоенных запасов современных танков. Об этом сообщает Международный институт стратегических исследований (IISS).

"Танковые и артиллерийские войска России понесли значительные потери. По оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно", — говорится в источнике.

Сообщается, что из-за дефицита современного тяжелого вооружения РФ снимала с хранения старую советскую технику.

По словам аналитиков, война в Украине способствует перевооружению восточноевропейских стран и вытеснению оружия советского образца. Так, после начала полномасштабной войны Польша ускорила свои планы по наращиванию своей военной мощи по части бронетехники и артиллерии.

"Действительно, стратегический центр тяжести в Европе сместился дальше на север и восток: Германия объявила о создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро для обороны и, подобно Польше и Финляндии, присоединилась к группе европейских стран, заказывающих у США машины пятого поколения", — отмечают в IISS.

Аналитики также считают, что в 2023 году Финляндия почти наверняка официально станет членом Североатлантического альянса.

Ранее мы писали о том, майор 4-ой танковой бригады ВСУ Вадим Ходак поделился первыми впечатлениями о немецких танках Leopard, на которых проходят обучения наши военнослужащие на полигоне в Польше.

Фокус также писал о том, что согласно заявлению руководителя департамента по закупкам Министерства обороны Великобритании Алекса Чока, Украина получит британские танки Challenger 2 в конце марта.

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