Найманці з ПВК "Вагнер" взяли тактичну паузу в Бахмуті, — ISW

За даними аналітиків, немає свідчень того, що "вагнерівці" проводять наступ зі сходу до центру міста після передбачуваної окупації східної території від річки Бахмутки. І поки незрозуміло, чи збережеться операційна перевага ЗС РФ під час майбутніх спроб захоплення міста.

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Зважаючи на все, воєнізоване формування ПВК "Вагнер" російського підприємця Євгена Пригожина взяло "тактичну паузу" в тривалому багатомісячному наступі на Бахмут. Про це повідомляє американський дослідницький центр "Інститут вивчення війни" у зведенні за 9 березня.

У наступальній операції ПВК "Вагнер" у східній частині Бахмута, "схоже, настала тимчасова тактична пауза", і залишається незрозумілим, чи збережуть найманці "Вагнера" свою операційну перевагу під час майбутніх спроб захопити місто".

Тепер найманці з ПВК "Вагнер" відіграють менш помітну роль, швидше за все, їх намагаються замінити регулярними російськими військами.

Пригожин неодноразово критикував російське Міноборони у міру того, як інтенсивність бойових зіткнень у Бахмуті зростала. Він опублікував кілька відеороликів, у яких відчайдушно просив боєприпаси для своїх бойовиків і наполягав, що уряд зловмисно утримує снаряди.

8 березня Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив усю східну частину Бахмута.

Карта боїв у Бахмуті

За даними ISW, ніщо не вказує на те, що "вагнерівці" проводять наступ зі сходу до центральної частини міста після передбачуваної окупації східної території від річки Бахмутка.

"Протягом дев'яти місяців бойовики "Вагнера" вели інтенсивні лобові атаки у східній частині Бахмута, і, швидше за все, не готові зараз до переходу річки для наступу в центрі міста", — зазначають військові дослідники.

Нагадаємо, що у зведенні за 9 березня аналітики ISW пояснили, навіщо Путін застосував дефіцитні "Кинджали". У російському Міноборони пояснили масованим ракетний удар як "розплату за українську ДРГ у Брянській області".

Раніше Фокус повідомляв, що 8 березня в ISW повідомили про можливе захоплення щонайменше половини Бахмута. Передбачуваний локальний успіх ЗС РФ у прифронтовому місті має лише символічний характер для Кремля, вважають аналітики.