Наемники из ЧВК "Вагнер" взяли тактическую паузу в Бахмуте, — ISW

По данным аналитиков, нет свидетельств того, что "вагнеровцы" проводят наступление с востока к центру города после предполагаемой оккупации восточной территории от реки Бахмутки. И пока неясно, сохранится ли операционное преимущество ВС РФ во время будущих попыток захвата города.

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Судя по всему, военизированное формирование ЧВК "Вагнер" российского предпринимателя Евгения Пригожина взяло "тактическую паузу" в продолжительном многомесячном наступлении на Бахмут. Об этом сообщает американский исследовательский центр "Институт изучения войны" в сводке за 9 марта.

В наступательной операции ЧВК "Вагнер" в восточной части Бахмута, "похоже, наступила временная тактическая пауза", и остается неясным, сохранят ли наемники "Вагнера" свое операционное преимущество во время будущих попыток захватить город".

Теперь наемники из ЧВК "Вагнер" играют не столь заметную роль, скорее всего, их пытаются заменить регулярными российскими войсками.

Пригожин неоднократно критиковал российское Минобороны по мере того, как интенсивность боестолкновений в Бахмуте возрастала. Он опубликовал несколько видеороликов, в которых отчаянно просил боеприпасы для своих боевиков и настаивал, что правительство злонамеренно удерживает снаряды.

8 марта Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил всю восточную часть Бахмута.

Карта боев в Бахмуте

По данным ISW, ничто не указывает на то, что "вагнеровцы" проводят наступление с востока к центральной части города после предполагаемой оккупации восточной территории от реки Бахмутка.

"На протяжении девяти месяцев боевики "Вагнера" вели интенсивные лобовые атаки в восточной части Бахмута, и, скорее всего, не готовы сейчас к переходу реки для наступления в центре города", — отмечают военные исследователи.

Напомним, что в сводке за 9 марта аналитики ISW объяснили, зачем Путин применил дефицитные "Кинжалы". В российском Минобороны объяснили массированным ракетный удар как "расплату за украинскую ДРГ в Брянской области".

Ранее Фокус сообщал, что 8 марта в ISW сообщили о возможном захвате по меньшей мере половины Бахмута. Предполагаемый локальный успех ВС РФ в прифронтовом городе носит лишь символический характер для Кремля, считают аналитики.