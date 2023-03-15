"Это очень жалко": в ISW посчитали, на сколько ВС РФ продвинулись в Украине за месяц

По словам американских аналитиков, российские войска захватили небольшой участок земли, потеряв тысячи солдат и большое количество военной техники.

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За месяц активных боевых действий Вооруженным силам Российской Федерации удалось увеличить количество захваченных территорий Украины менее чем на 0,04%. Об этом сообщает издание Insider 14 марта, ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, с 31 января по 28 февраля этого года ВС РФ смогли оккупировать всего на 0,039% больше украинской земли, что равно 233,94 квадратным километрам. В то же время группа отслеживания War Mapper сообщает, что за февраль россиянам удалось захватить всего на 0,01% украинских территорий.

Аналитики указывают на то, что в обеих версиях цифры "достаточно малы", что говорит об ограниченности территориальных завоеваний России. При этом российская армия за прошедший месяц понесла огромные потери военной техники и личного состава.

О том, что ВС РФ начали наступление в Украине после нескольких месяцев застоя, в НАТО заявили 14 февраля. Спустя несколько дней в Минобороны Великобритании отметили, что российские оккупанты продвигаются "не километрами, а метрами", если вообще продвигаются.

"Россия заявила, что начинает новое наступление. Что ж, если это так, то это очень жалко", — сказал по этому поводу высокопоставленный американский дипломат.

Авторы публикации отметили, что россияне также не смогли достичь существенных успехов на фронте в марте. Медленное продвижение ВС РФ было зафиксировано в Бахмуте, однако город до сих пор не взят российским силами.

По данным главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, в конце февраля потери ВС РФ в Бахмуте доходили до 1200 солдат за день. В Международном институте стратегических исследований также отмечали, что Россия потеряла на войне с Украиной половину своих основных танков.

По данным британской разведки от 14 марта, за последнюю неделю российская армия не смогла провести значимые наступательные действия в Украине. Одной из ключевых проблем Вооруженных сил РФ сейчас является дефицит боеприпасов для артиллерии.

В отчете ISW от 9 марта также говорится, что российская ЧВК "Вагнер" взяла "тактическую паузу" в продолжительном многомесячном штурме Бахмута. По данным аналитиков "вагнеровцев" пытаются заменить регулярными российскими войсками.