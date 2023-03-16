"По 800 убитых на километр": стало известно, сколько солдат потеряла РФ в Бахмуте

По словам представителя делегации Великобритании в ОБСЕ Яна Стаббса, российское военное командование демонстрирует нехватку компетентности и тратит огромные ресурсы ради небольших тактических побед.

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С мая 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации и частная военная компания "Вагнер" суммарно потеряли в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными. Об этом сказал старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс на заседании Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, сообщает "Укринформ".

Стаббс отметил, что на Донбассе продолжаются попытки наступления ВС РФ, которые сопровождаются большими потерями живой силы.

"С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч "вагнеровцев" и регулярных российских военных – это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров", – заявил военный советник.

Дипломат отметил, что большинство потерь российской стороны под Бахмутом приходится на бойцов ЧВК "Вагнер", а на каждый пройденный километр приходится более 800 убитых или раненых россиян.

Ян Стаббс также добавил, что РФ понесла огромные потери тяжелой бронетехники и, вероятно, исчерпывает свои запасы ракет и указал на то, что на фронте отсутствует новое поколение военной техники РФ.

"Правда заключается в том, что разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т14 "Армата" оказался "белым слоном", едва способным принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине", — предположил Стаббс.

По словам британского дипломата, российское военное командование демонстрирует нехватку компетентности и тратит стратегические ресурсы, чтобы достичь небольших тактических побед.

Напомним, что по данным Института изучения войны от 14 марта, с 31 января по 28 февраля ВС РФ смогли увеличить количество захваченных территорий Украины менее чем на 0,04%.

6 марта в CNN сообщили, что по информации их источников, Россия потеряла в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина. В издании отмечают, что подобный вывод был сделан на основании данных разведки НАТО.

Главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи 4 марта сообщил изданию Spiegel, что за время полномасштабной война в Украине ВС РФ потеряли убитыми и ранеными около 200 тысяч своих военных, 1800 из которых — офицеры.