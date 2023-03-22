Все погибли в Украине: на кладбище во Владивостоке очереди из катафалков с трупами (видео)

На Морском кладбище закончились места для погибших на войне бойцов ВС РФ, рассказывают российские журналисты. Новые могилы роют уже почти на дороге.

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Российских солдат с почестями хоронят за оградой Морского кладбища во Владивостоке, а на въезде в места захоронения фиксируют очереди из катафалков с труппами захватчиков. Об этом 21 марта сообщает издание команды Алексея Навального "Сирена".

Автор ролика отметил, что автомобилей очень большое количество. Новых могил все больше, их уже роют почти на дороге.

Посетительница кладбища сообщила, что все места для захоронений заняты. Она не понимает, за что погибли молодые мужчины.

"Ужас, ужас! Катафалки в очередь стоят просто. Здесь в декабре еще ничего не было, вообще ни одной могилы здесь не было", – объяснила россиянка.

Она также добавила, что вместе с гробами к кладбищу привезли грузовик щебня — вероятно, для отсыпки мест для захоронения. На записи видно большое количество венков, гроб со столом для поминок и портрет мужчины в военной форме в рамке черного цвета, перед которым лежат гвоздики.

Жители Владивостока не назвали, в какое военное соединение или формирование входили эти российские солдаты. По информации проекта "Хочу жить" похоронили разбитых элитных морпехов 155-й и 40-й бригады. Украинские защитники разбили эти подразделения захватчиков под Угледаром Донецкой области

Напомним, 16 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс отмечал, что российские войска длительное время наибольшие потери понесут близ Бахмута. По его словам, общее число погибших с мая 2022 в этой локации составляет от 20 до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными. Дипломат отметил, что среди представителей так называемой ППК "Вагнер" больше всего погибших, а на каждый пройденный километр приходится более 800 убитых или раненых россиян.