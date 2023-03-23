50 человек за 10 дней: РФ отправляет срочников из Южной Осетии в Украину без подготовки

По информации Генштаба ВСУ, россияне не собираются отказываться от принципов захватнической войны, несмотря на колоссальные потери. Оккупанты хотят заменить их неопытными бойцами.

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Российская Федерация начала отправлять срочников из оккупированной Южной Осетии на поле боя, но при этом они не пришли нужную подготовку. Об этом говорится в сводке Генштаба от 23 марта.

В сообщении говорится, что поиск новых резервов по всей территории проводится для того, чтобы восполнить и без того высокие потери российских оккупантов. Теперь в Украину отправились солдаты из Южной Осетии, которые подписали контракт об отправке в Мелитополь, что в Запорожской области.

В Генеральном штабе ВСУ также отметили, что ВС РФ не учатся на своих ошибках и применяют методику захватнической войны, хоть это и приводит к потере живой силы.

"Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшему участию в боевых действиях на территории Украины", — передали в военном командовании.

По предварительной информации, в период с 1 по 10 март более 50 человек подписали контракты и без предварительной подготовки отправились сразу на фронт, а именно в город Мелитополь Запорожской области.

Напомним, 23 марта в ISW отметили, что наступление в Бахмуте замедлилось, но россияне могут атаковать на других участках фронта. Аналитики убеждены, что это может вынудить ВСУ покинуть полностью Бахмут или Авдеевку, но пока что такой сценарий маловероятен.

22 марта сообщалось, что на кладбище во Владивостоке очереди из катафалков с трупами. Все они погибли в ходе боевых действий в Украине.