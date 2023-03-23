Артиллеристы ВСУ с пограничниками разнесли вражескую пехоту в Луганской области (видео)

Украинские пограничники в Луганской области обнаружили группу оккупантов, которые пробирались вглубь украинской территории. Впрочем, благодаря артиллеристам ВСУ до своего места назначения вражеская ДРГ не дошла.

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В Луганской области пограничники вместе с артиллеристами одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской области ликвидировали пехоту оккупантов. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Аэроразведка пограничников в Луганской области обнаружила вражескую группу пехоты. Координаты передали артиллеристам ВСУ, которые накрыли врагов огнем. Есть раненые и убитые, а те, кому повезло больше – дали ногам свободу", — говорится в сообщении.

На видео видно, как по заснеженным полям на одном из участков фронта в Луганской области идет группа российских захватчиков из 10 человек. Их с воздуха замечают украинские пограничники и передают эту информацию "куда следует". Дальше уже по пехоте окупантов метко отрабатывают артиллеристы ВСУ.

21 марта сообщалось, что под Бахмутом украинские пограничники из стрелкового оружия попали во вражеский дрон китайского производства. Отмечается, что украинским защитникам для этого понадобилось несколько патронов.

23 марта командир 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского полковник Владимир Силенко рассказал, что на Бахмутском направлении, оккупанты готовят из артиллерии даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают подразделения Сил обороны.