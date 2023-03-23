Артилеристи ЗСУ із прикордонниками рознесли ворожу піхоту на Луганщині (відео)

Українські прикордонники на Луганщині виявили групу окупантів, які пробиралися вглиб української території. Втім, завдяки артилеристам ЗСУ до свого місця призначення ворожа ДРГ не дійшла.

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На Луганщині прикордонники разом із артилеристами одного із підрозділів Збройних сил України на Луганщині ліквідували піхоту окупантів. Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Аеророзвідка прикордонників на Луганщині виявила ворожу групу піхоти. Координати передали артилеристам ЗСУ, які накрили ворогів вогнем. Є поранені й вбиті, а ті, кому пощастило більше – дали ногам волю", — йдеться в повідомленні.

На відео видно, як засніженими полями на одній із ділянок фронту на Луганщині йде група російських загарбників з 10 осіб. Їх з повітря помічають українські прикордонники і передають цю інформацію "куди треба". Далі вже по піхоті окупантів влучно відпрацьовують артилеристи ЗСУ.

21 березня повідомлялося, що під Бахмутом українські прикордонники із стрілецької зброї поцілили у ворожий дрон китайського виробництва. Зазначається, що українським захисникам для цього знадобилося кілька набоїв.

23 березня командир 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького полковник Володимир Сіленко розповів, що на Бахмутському напрямку, окупанти гатять із артилерії навіть по своїх штурмових групах, коли їх зупиняють підрозділи Сил оборони.