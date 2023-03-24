У Путина пригрозили ядерным ударом, если ВСУ попытаются освободить Крым

Операция Украины по деоккупации полуострова, по словам экс-президента Дмитрия Медведева, является экзистенциальной угрозой для РФ, которая позволяет Москве применять оружие массового поражения.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности к ядерному удару по территории Украины, который может последовать, если ВСУ будут пытаться деоккупировать Крым. Об этом бывший президент РФ заявил в интервью российской прессе, фрагмент видео выложен 24 марта в его Telegram-канале.

Медведев вновь заговорил об экзистенциальной угрозе РФ, а будущие попытки ВСУ вернуть Крым назвал основанием для применения всех средств защиты, которые описаны в российской военной доктрине.

"Попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства", — заявил он, добавив, что в таком случае РФ будет, по его мнению, вправе применять любые вооружения.

Напомним, что 24 марта Медведев пригрозил Украине "всадниками апокалипсиса", которые по его словам "уже в пути", а также обвинил президента США Джо Байдена в развязывании войны.

Первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ также заявил о необходимости в создании санитарной полосы вдоль линии фронта, чтобы ограничить применение любых вооружений.

Напомним, что 24 марта в ВСУ сообщили о тяжелой ситуации для ВС РФ в районе Авдеевки. Полковник Алексей Дмитрашковский отметил, что оккупационные войска обустраивают "лжепозиции" в районе Донбасса. Однако украинским защитникам известно о том, что ВС РФ не хватает техники и других наступательных возможностей.