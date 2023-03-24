"Всадники апокалипсиса": Медведев обвинил Байдена в развязывании войны в Украине

Экс-президент РФ назвал лидера Белого дома "полубезумным дедом", который со своей администрацией "делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть военную помощь Киеву".

Related video

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что каждый день поставок оружия в Украину приближает ядерный апокалипсис. Об этом он заявил в интервью российской прессе, фрагмент которого опубликован 24 марта в его личном Telegram-канале.

По словам Медведева, это еще не значит, что апокалипсис состоится, но "всадники уже в пути и продолжают свое движение". При этом Россия не будет форсировать события, так как "заинтересована в том, чтобы все разрешилось мирным образом через переговоры". Однако другая сторона отвечает, что в этом не заинтересована, утверждает Медведев.

В РФ рассчитывают, что при республиканцах военная поддержка Украины снизится, заявил Медведев.

"Именно поэтому полубезумный дед Байден со своими опричниками, что называется, делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть помощь и все остальное, потому что республиканцы этого не дадут", — заявил он.

Медведев также заявил, что война в Украине — "тема американских демократов и лично Джо Байдена". Он назвал Украину "незаживающей раной" американского президента, напомнив также, что сын Байдена Хантер имел отношение к бизнесу в Украине.

Напомним, что, по данным СМИ, впервые из Индии появились "очень серьезные" подтверждения, указывающие на ослабление военных возможностей России. Кремль уведомил Нью-Дели об отмене поставок ЗРК С-400 "Триумф". Об этом говорится в отчете комиссии индийского руководства, опубликованном 21 марта.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле уточнили цели полномасштабной войны в Украине. 24 марта представитель Кремля Дмитрий Медведев заявил, что задача российских войск состоит в том, чтобы дойти до Киева и Львова.