"Вершники апокаліпсису": Медведєв звинуватив Байдена у розв'язанні війни в Україні

Експрезидент РФ назвав лідера Білого дому "напівшаленим дідом", який зі своєю адміністрацією "робить все, щоб якнайшвидше проштовхнути військову допомогу Києву".

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що щодня постачання зброї в Україну наближає ядерний апокаліпсис. Про це він заявив в інтерв'ю російській пресі, фрагмент якого опубліковано 24 березня у його особистому Telegram-каналі.

За словами Медведєва, це ще не означає, що апокаліпсис станеться, але "вершники вже в дорозі та продовжують свій рух". При цьому Росія не форсуватиме події, оскільки "зацікавлена в тому, щоб усе вирішилося мирним способом через переговори". Однак інша сторона відповідає, що в цьому не зацікавлена, стверджує Медведєв.

В РФ розраховують, що за республіканців військова підтримка України знизиться, заявив Медведєв.

"Саме тому напівбожевільний дід Байден зі своїми опричниками, що називається, робить все, щоб якнайшвидше проштовхнути допомогу й усе інше, тому що республіканці цього не дадуть", — заявив він.

Медведєв також заявив, що війна в Україні — "тема американських демократів та особисто Джо Байдена". Він назвав Україну "раною, що не заживає" американського президента, нагадавши також, що син Байдена Гантер був причетний до бізнесу в Україні.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, вперше з Індії з'явилися "дуже серйозні" підтвердження, що вказують на послаблення військових можливостей Росії. Кремль повідомив Нью-Делі про скасування поставок ЗРК С-400 "Тріумф". Про це йдеться у звіті комісії індійського керівництва, опублікованому 21 березня.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кремлі уточнили цілі повномасштабної війни в Україні. 24 березня представник Кремля Дмитро Медведєв заявив, що завдання російських військ полягає в тому, щоб дійти до Києва та Львова.