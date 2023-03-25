Китай не пропонував посередництво у припиненні війни з Росією, — Зеленський

Президент України скептично поставився до "мирного плану" КНР і зазначив, що пропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну зустрітися та підтримати українську "формулу миру".

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Україна не отримала від Китаю пропозиції щодо посередництва у мирному врегулюванні війни з Росією. Український президент Володимир Зеленський повідомив про це 23 березня під час інтрев'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Глава держави скептично оцінив пропозицію Китаю з 12 пунктів, яка передбачає мирні переговори між Україною та Росією. За словами Володимира Зеленського, у процесі мирного врегулювання конфлікту для української сторони у пріоритеті "повага" суверенітету і територіальної цілісності країн.

"Я не отримував пропозиції від Китаю про посередництво. Я не отримав пропозиції зустрітися", — запевнив Володимир Зеленський.

Він додав, що сам звертався до керівництва Китаю дипломатичними каналами і закликав китайського лідера Сі Цзіньпіня зустрітися і провести переговори на вищому рівні. Зокрема Володимир Зеленський просив підтримати мирний план, складений українською стороною.

Президент України також оцінив можливість переговорів із главою РФ Володимиром Путіним та наголосив, що для врегулювання конфлікту російські війська мають повністю вийти з української території. Обговорюючи питання про припинення вогню, Володимир Зеленський зазначив, що "не повністю довіряє" Путіну.

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський представив "формулу миру" в Україні на саміті G20. План складається з 10 пунктів і передбачає, що Росія має вивести свої війська, компенсувати завдані збитки та визнати недоторканність українських територій.

24 лютого, у річницю початку вторгнення РФ, Китай оприлюднив свої пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Примітно, що у них згадується зняття односторонніх санкцій із Росії, але немає мови про виведення російських військ.