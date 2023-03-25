Китай не предлагал посредничество в прекращении войны с Россией, — Зеленский

Президент Украины скептически отнесся к "мирному плану" КНР и отметил, что предлагал китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться и поддержать украинскую "формулу мира".

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Украина не получила от Китая предложения о посредничестве в мирном урегулировании войны с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил об этом 23 марта во время японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Глава государства скептически оценил предложение Китая из 12 пунктов, которое предусматривает мирные переговоры между Украиной и Россией. По словам Владимира Зеленского, в процессе мирного урегулирования конфликта для украинской стороны в приоритете "уважение" суверенитета и территориальной целостности стран.

"Я не получал предложения от Китая о посредничестве. Я не получил предложения встретиться", — заверил Владимир Зеленский.

Он добавил, что сам обращался к руководству Китая по дипломатическим каналам и призывал китайского лидера Си Цзиньпиня встретиться и провести переговоры на высшем уровне. В частности, Владимир Зеленский просил поддержать мирный план, составленный украинской стороной.

Президент Украины также оценил возможность переговоров с главой РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что для урегулирования конфликта российские войска должны полностью выйти с украинской территории. Обсуждая вопрос прекращения огня, Владимир Зеленский отметил, что "не полностью доверяет" Путину.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил "формулу мира" в Украине на саммите G20. План состоит из 10 пунктов и предусматривает, что Россия должна вывести свои войска, компенсировать нанесенный ущерб и признать неприкосновенность украинских территорий.

24 февраля, в годовщину начала вторжения РФ, Китай обнародовал свои предложения по окончанию войны в Украине из 12 пунктов. Примечательно, что в них упоминается снятие односторонних санкций с России, но не вывод российских войск.