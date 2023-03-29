"Знищувати ворога не так легко": ЗСУ вдалося провести низку контратак під Бахмутом (відео)

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін зазначив, що попри те, що "вагнерівці" не розуміються в складних завданнях, ними керують досвідчені військові.

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Під Бахмутом бійці Сил оборони зуміли провести низку успішних контратак і "накришити" ворогів на їхніх позиціях. Але успіхи українських захисників на фронті пов'язані не лише з бездарними діями супротивника на полі бою, розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

Екскомандир опублікував відео вогневого ураження позицій противника силами 3-ї окремої штурмової бригади. У коментарях він написав, що останні кілька днів на Бахмутському напрямі українським бійцям вдавалося проводити успішні контратаки.

За його словами, найманці з-поміж ув'язнених, які перебувають у лавах ПВК "Вагнер", дійсно не знаються на складних операціях, проте ними керують досвідчені фахівці.

"Чомусь дуже часто успіхи в знищенні пі***ів приписують їхній неорганізованості й низькому рівню підготовки. Це не зовсім так. Піхота, особливо зеки-вагнерівці, справді не розуміє більш-менш складних завдань. Але навіть у них в управлінні сидять професійні військові, які мають досвід", — написав Жорін у Telegram.

Також колишній командир зазначив, що всупереч проблемам у ворожих лавах, де противник іноді завдає вогневого ураження своїм же, проводити успішні операції дуже нелегко.

"Проблем у координації вистачає, "френдлі фаєру" теж. Але це зовсім не означає, що операції зі знищення ворога проводити так легко", — наголосив Жорін.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін 24 березня повідомив, що російським військам не вдається оточити Бахмут. На додаток, коридор яким проходить постачання, залишається під контролем українських захисників.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Gazeta Wyborcza 28 березня повідомив, що на Бахмутському напрямку російські війська втрачають у середньому 500 вбитих чи поранених щодня. За його словами, Сили оборони продовжують боротися за Бахмут, оскільки ворог зазнає "божевільних втрат".