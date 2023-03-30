У Бахмуті найманці ПВК "Вагнер" облаштували базу у підземеллі заводу шампанських вин (відео)

Бойовики запевняють, що не вживають продукцію, а лише використовують винні пляшки як мішені в тирі, який вони облаштували під землею.

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Найманці ПВК "Вагнер" зайняли підземні приміщення Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті Донецької області. Про це йдеться у репортажі російського медіа "Известия", опублікованому 25 березня.

За повідомленням росЗМІ, вагнерівці укріпилися на глибині 100 метрів під землею. Бойовики встигли обладнати там казарми, кухні, штаб, шпиталь та тир для стрільбищ.

При цьому найманцям доводиться пересуватися земляними коридорами на автомобілях та квадроциклах.

Зазначається, що у підземних цехах залишилися приміщення зі стелажами, на яких залишилися розфасовані пляшки з вином, а є кімнати з готовою продукцією. Окупанти стверджують, що вони не використовують продукцію заводу, а користовуються пляшками як мішені в тирі.

"Все, що пов'язано з винною продукцією, тут не працює, але працює генератор, який забезпечує цю величезну територію світлом", — розповів російський журналіст Сергій Прудніков.

Самі "вагнерівці" скаржаться на те, що їм постійно доводиться вичерпувати воду, яка постійно потрапляє до приміщення цехів. При цьому вони не знають, звідки вона надходить.

Що відомо про Артемівський завод шампанських вин

Підприємство було засноване 1950 року. Є одним із найбільших підприємств у Східній Європі з виробництва ігристих вин класичним пляшковим методом.

Завод створили у гіпсових штольнях міста, які мають величезну розгалужену мережу. У підземних штольнях цілий рік зберігаються унікальні мікрокліматичні умови, що ідеально підходять для виробництва вин: температура 13 — 14 градусів, вологість повітря — 85 — 90%.

У 2016 році підприємство було перейменовано на Приватне Акціонерне Товариство Artwinery. Власником підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказано Ахметова Ігоря Леонідовича (покійного брата олігарха Ріната Ахметова).

Битва за Бахмут.

30 березня полковник ЗСУ Євген Межевікін повідомив, що російські військові, за словами полковника, сповільнилися у своїх штурмових хвилях. Силам оборони вдалося зірвати план оточення Бахмута.

Межевікін висловив упевненість, що ЗСУ зможуть утримати Бахмут. Якщо недавні успіхи збережуться, оборона міста може стати переломним моментом оборони України проти РФ та дозволить перейти у контрнаступ.

Також 30 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що майже 6 тисяч професійних найманців російської ПВК "Вагнер" беруть участь у боях за місто Бахмут. При цьому їм надають підтримку ще 20-30 тисяч завербованих рекрутів.

Днем раніше, 29 березня, стало відомо про те, що Сили оборони зуміли провести низку успішних контратак у Бахмуті. Як розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, найманці з-поміж ув'язнених, які перебувають у лавах ПВК "Вагнер", дійсно не знаються на складних операціях, проте ними керують досвідчені фахівці.