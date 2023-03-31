"Людського ресурсу стає все менше": генерал Сирський про російський наступ на Бахмут

За словами командувача Сухопутних військ, на деяких ділянках на Бахмутському напрямку російські окупанти починають нервувати, бо час грає не на їхню користь.

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Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські окупанти на деяких ділянках починають нервувати, оскільки людського ресурсу для наступу на Бахмут стає все менше. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі генерала.

Сили оборони України продовжують оборону Бахмута, завдаючи великих втрат російським окупантам на сході України.

"На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше", — підкреслює командувач Сухопутних військ.

Також Сирський зазначає, що на Бахмутському напрямку виконують бойові завдання підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ. Вони збивають російські безпілотники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА. Для цього бійці ефективно співпрацюють з підрозділами радіоелектронної боротьби, щоб швидко виявляти малопомітні і невеликі безпілотники. Окрім цього бійці захищають українські позиції від російських "Ланцетів".

Нагадаємо, 31 березня в ISW повідомили, що ЗСУ запобігли загрозі оточення в Бахмуті. Темпи наступу російських військ знизились, а "вагнерівцям" доводиться змінювати тактику.

30 березня росЗМІ написали, що "вагнерівці" облаштували базу у підземеллі Артемівського заводу шампанських вин.