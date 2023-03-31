"Людського ресурсу стає все менше": генерал Сирський про російський наступ на Бахмут
За словами командувача Сухопутних військ, на деяких ділянках на Бахмутському напрямку російські окупанти починають нервувати, бо час грає не на їхню користь.
Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські окупанти на деяких ділянках починають нервувати, оскільки людського ресурсу для наступу на Бахмут стає все менше. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі генерала.
Сили оборони України продовжують оборону Бахмута, завдаючи великих втрат російським окупантам на сході України.
"На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше", — підкреслює командувач Сухопутних військ.
Також Сирський зазначає, що на Бахмутському напрямку виконують бойові завдання підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ. Вони збивають російські безпілотники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА. Для цього бійці ефективно співпрацюють з підрозділами радіоелектронної боротьби, щоб швидко виявляти малопомітні і невеликі безпілотники. Окрім цього бійці захищають українські позиції від російських "Ланцетів".
Нагадаємо, 31 березня в ISW повідомили, що ЗСУ запобігли загрозі оточення в Бахмуті. Темпи наступу російських військ знизились, а "вагнерівцям" доводиться змінювати тактику.
30 березня росЗМІ написали, що "вагнерівці" облаштували базу у підземеллі Артемівського заводу шампанських вин.