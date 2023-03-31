ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточення, – ISW про ситуацію в Бахмуті (карта)

За даними американських аналітиків, темпи наступу російських військ на Бахмутському напрямку знизилися і керівництву ПВК "Вагнер" доводиться змінювати тактику, щоб штурмувати певні ділянки фронту.

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У четвер, 30 березня, Збройні сили Російської Федерації продовжували спроби наступати у місті Бахмут Донецької області та його околицях. Про це йде мова у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 30 березня.

У публікації йдеться про те, що російські блогери повідомили про захоплення адміністративної будівлі у населеному пункті, проте аналітики не знайшли цьому візуальних доказів.

Автори звіту також зазначають, що росіяни говорять про зміну тактики ПВК "Вагнер" у Бахмуті. За їхніми словами, "вагнерівці" тепер концентрують сили, щоби штурмувати певні ділянки фронту.

Повідомляється, що мова йде про Хромово (2 км на захід від Бахмута), Богданівку (6 км на північний захід від Бахмута), Міньківку (14 км на північний захід від Бахмута), Іванівське (6 м на захід від Бахмута) та Предтечіно (14 км на південний захід від Бахмута).

Російським військам не вдалося оточити Бахмут

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти робили безрезультатні спроби наступати в Бахмуті за трьома напрямками: північно-західним, західним і південно-західним.

Аналітики також повідомили, посилаючись на дані полковника ЗСУ Євгена Межевікіна, що темпи наступу ЗС РФ у Бахмуті знижуються.

"Російські атаки в районі Бахмута сповільнилися, українські сили запобігли неминучій загрозі оточенню", — йдеться у звіті.

В інтерв'ю The New York Times, опублікованому 30 березня, Євген Межевікін зазначив, що щільність обстрілів у Бахмуті знизилася в кілька разів. За його словами, супротивник уже вичерпав усі свої резерви.

За даними голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі від 29 березня, у боях за Бахмут залучено майже 6 тисяч професійних найманців російської ПВК "Вагнер".

За даними Генштабу ЗСУ від 29 березня, ЗС РФ змогли досягти часткового успіху в Бахмуті, проте українські сили продовжують утримувати місто і відбивати ворожі атаки.