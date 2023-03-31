ВСУ предотвратили неминуемую угрозу окружения, – ISW о ситуации в Бахмуте (карта)

По данным американских аналитиков, темпы наступления российских войск на Бахмутском направлении снизились и руководству ЧВК "Вагнер" приходится менять тактику, чтобы штурмовать определенные участки фронта.

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В четверг, 30 марта, Вооруженные силы Российской Федерации продолжали попытки наступать в городе Бахмут Донецкой области и его окрестностях. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 30 марта.

В публикации говорится, что российские блогеры сообщили о захвате административного здания в населенном пункте, однако аналитики не нашли этому визуальных доказательств.

Авторы отчета также отмечают, что россияне говорят о смене тактики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. По их словам, "вагнеровцы" теперь концентрируют силы, чтобы штурмовать определенные участки фронта.

Сообщается, что речь идет о Хромово (2 км к западу от Бахмута), Богдановке (6 км к северо-западу от Бахмута), Миньковке (14 км к северо-западу от Бахмута), Ивановском (6 м к западу от Бахмута) и Предтечино (14 км к юго-западу от Бахмута).

Российским войскам не удалось окружить Бахмут

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты предпринимали безуспешные попытки наступать в Бахмуте по трем направлением: северо-западном, западном и юго-западном.

Аналитики также сообщили, ссылаясь на данные полковника ВСУ Евгения Межевикина, что темпы наступления ВС РФ в Бахмуте снижаются.

"Российские атаки в районе Бахмута замедлились, украинские силы предотвратили неминуемую угрозу окружения", — говорится в отчете.

В интервью The New York Times, опубликованном 30 марта, Евгений Межевикин отметил, что плотность обстрелов в Бахмуте снизилась в несколько раз. По его словам, противник уже исчерпал все свои резервы.

Согласно данным главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли от 29 марта, в боях за Бахмут задействованы почти 6 тысяч профессиональных наемников российской ЧВК "Вагнер".

По данным Генштаба ВСУ от 29 марта, ВС РФ смогли добиться частичного успеха в Бахмуте, однако украинские силы продолжают удерживать город и отражать вражеские атаки.