"Це дуже "по-російськи": битва за Бахмут стала для РФ "найдорожчою" за всю війну, — Маляр

За словами заступницi міністра Ганни Маляр, кількість людей і техніки, які безповоротно втрачає Кремль, абсолютно невиправдана з точки зору доцільності, а час продовжує грати проти них.

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Бої за Бахмут на Донбасi стали найдорожчими для Російської Федерації за весь час повномасштабної війни. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 31 березня.

За словами чиновниці, час явно не на боці російських окупантів, і їхні спроби оточити Бахмут на Донбасі призводить до непоправних втрат, які для них б'ють усі рекорди під час повномасштабної війни в Україні.

"Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", — написала Ганна Маляр.

Російські окупанти у спробах взяти під свій контроль невелике містечко на Донбасі вже втратили величезну кількість зброї, часу, техніки, а головне людей. Усі ці втрати не виправдовують себе з точки зору доцільності, як зазначає Ганна Маляр.

"Втім, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", — додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, 31 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський висловився про наступ РФ на Бахмут. За його словами, окупанти починають нервувати, тому що час грає явно не на їхню користь.

30 березня українські прикордонники знищили дві групи "вагнерівців" у районі Бахмута. Першу групу українські бійці зупинили мінами на підході до лінії зіткнення, а другий загін бойовиків було ліквідовано у приміській забудові, розповіли у ДПСУ.