Приблизно за 400 метрів від адміністрації: ЗС РФ просунулися до центру Бахмута, — ISW

Як зазначають аналітики, українська армія також пішла в контратаку на південний захід від Бахмута і відбила раніше захоплені росіянами позиції.

Related video

Російські війська продовжують наступ у Бахмуті Донецької області та його околицях і досягли деяких успіхів. Ймовірно, окупанти просунулися центральною частиною міста. Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) у своєму аналізі за 31 березня.

Експерти виявили кадри з геолокацією, де видно прапор бойовиків ПВК "Вагнер" на будівлі в центрі Бахмута за кілька кварталів (у межах 400 метрів, — ред.) від будівлі міської адміністрації.

Ці кадри також показують, що Збройним силам України вдалося відбити деякі позиції в районі населеного пункту. Згідно з аналізом ISW, українська армія провела контратаку на південний захід від Бахмута і повернула під контроль раніше втрачені позиції на південь від Івановського — приблизно за 7 км на південний захід від Бахмута.

Російська армія також продовжує наступ на Авдіївському напрямку. Геолокація показує, що окупанти просунулися на околицях Веселого, що за 6 кілометрів на північ від Авдіївки.

Нагадаємо, 1 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗС РФ ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України. За її словами, у Бахмуті точаться жорсткі бої, а росіяни намагаються просунутися до центру міста.

Водночас у розвідці Британії зазначають, що зимовий наступ російської армії під керівництвом начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова провалився. За інформацією відомства, РФ втратила десятки тисяч мобілізованих росіян, розтративши тимчасову перевагу в особовому складі.