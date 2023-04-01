Примерно в 400 метрах от администрации: ВС РФ продвинулись в центр Бахмута, — ISW

Как отмечают аналитики, украинская армия также пошла в контратаку юго-западнее Бахмута и отбила ранее захваченные россиянами позиции.

Related video

Российские войска продолжают наступление в Бахмуте Донецкой области и его окрестностях и добились некоторых успехов. Вероятно, оккупанты продвинулись в центральной части города. Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW) в своем анализе за 31 марта.

Эксперты обнаружили кадры с геолокацией, где виден флаг боевиков ЧВК "Вагнер" на здании в центре Бахмута в нескольких кварталах (в пределах 400 метров, — ред.) от здания городской администрации.

Эти же кадры показывают, что Вооруженным силам Украины удалось отбить некоторые позиции в районе населенного пункта. Согласно анализу ISW, украинская армия провела контратаку юго-западнее Бахмута и вернула под контроль ранее утраченные позиции южнее Ивановского — примерно в 7 км к юго-западу от Бахмута.

Российская армия также продолжает наступление на Авдеевском направлении. Геолокация показывает, что оккупанты продвинулись в окрестностях Веселого, что в 6 километрах к северу от Авдеевки.

Напомним, 1 апреля замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что ВС РФ ведут наступление на четырех направлениях на востоке Украины. По ее словам, в Бахмуте продолжаются жесткие бои, а россияне пытаются продвинуться в центр города.

В то же время в разведке Британии отмечают, что зимнее наступление российской армии под руководством начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова провалилось. По информации ведомства, РФ потеряла десятки тысяч мобилизованных россиян, растратив временное преимущество в личном составе.