"Жорсткі бої": Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті

За словами заступниці міністра оборони, окупанти намагаються просуватися до центральної частини міста, а на окремих ділянках вони мають незначні змінні успіхи. Крім того, росіяни намагаються оточити Авдіївку.

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Ситуація на східних ділянках фронту України залишається важкою. Російські війська йдуть у наступ на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському, проте переважно безуспішно. Про це розповіла заступник голови Міністерства оборони Ганна Маляр 1 квітня.

З її слів, найбільші зусилля ЗС РФ зосереджують на повному захопленні Бахмута Донецької області. Окупанти намагаються просуватися до центральної частини міста, а на окремих ділянках вони мають незначні змінні успіхи.

Водночас окупувати населений пункт вони не можуть. Навколо і в самому місті точаться жорсткі бої.

Крім того, російська армія веде наступ на Авдіївку з метою її оточення. Також бої тривають у Білогорівці та Мар'їнці.

Карта: DeepStateMAP

Нагадаємо, 31 березня Ганна Маляр заявила, що бої за Бахмут стали найдорожчими для РФ за весь час повномасштабної війни. Вона зазначила, що кількість людей і техніки, які безповоротно втрачає Кремль, абсолютно невиправдана з точки зору доцільності, а час продовжує грати проти них.

30 березня ЗСУ знищили дві групи "вагнерівців" у районі Бахмута. Першу групу українські бійці зупинили мінами на підході до лінії зіткнення, а другий загін бойовиків було ліквідовано у приміській забудові, розповіли у ДПСУ.