"Жесткие бои": Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте
По словам замминистра обороны, оккупанты пытаются продвигаться к центральной части города, а на отдельных участках у них есть незначительные переменные успехи. Кроме того, россияне пытаются окружить Авдеевку.
Ситуация на восточных участках фронта Украины остается тяжелой. Российские войска идут в наступление на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском, однако преимущественно безуспешно. Об этом рассказала замглавы Министерства обороны Анна Маляр 1 апреля.
По ее словам, наибольшие усилия ВС РФ сосредоточивают на полном захвате Бахмута Донецкой области. Оккупанты пытаются продвигаться к центральной части города, а на отдельных участках у них есть незначительные переменные успехи.
В то же время оккупировать населенный пункт они не могут. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои.
Кроме того, российская армия ведет наступление на Авдеевку с целью ее окружения. Также бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.
Напомним, 31 марта Анна Маляр заявила, что бои за Бахмут стали самыми дорогостоящими для РФ за все время полномасштабной войны. Она отметила, что то количество людей и техники, которые безвозвратно теряет Кремль, совершенно неоправданны с точки зрения целесообразности, а время продолжает играть против них.
30 марта ВСУ уничтожили две группы "вагнеровцев" в районе Бахмута. Первую группу украинские бойцы остановили минами на подходе к линии соприкосновения, а второй отряд боевиков был ликвидирован в пригородной застройке, рассказали в ГПСУ.