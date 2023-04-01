Ничего целого не осталось: в ВСУ показали, как выглядит поездка по разбитому Бахмуту (видео)

Бойцы территориальной обороны опубликовали кадры перемещения на военной технике по городу, охваченному жестокими боями.

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Бойцы 127-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как перемещаются по городу Бахмуту Донецкой области в условиях ожесточенных боев. Соответствующее видео защитники Украины опубликовали в субботу, 1 апреля, в Telegram-канале бригады.

"Вот так выглядит поездка по дорогам Бахмута в наши дни. Важные элементы "путешествия": машина, маскировка, оружие, украинские символы и, конечно, наши ребята! При комплексном наличии всех элементов, путешествие будет быстрым и эффективным", — сказано в сообщении бригады.

На видео бойцы территориальной обороны едут с оружием наготове по жилым кварталам Бахмута, при этом на кузове виднеется флаг Украины.

Битва за Бахмут — последние новости

1 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что наибольшие усилия ВС РФ сосредоточивают на полном захвате Бахмута Донецкой области. Оккупанты пытаются продвигаться к центральной части города, а на отдельных участках у них есть незначительные переменные успехи.

В своем отчете от 31 марта аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска продолжают наступление в Бахмуте. Вероятно, оккупанты продвинулись в центральной части города. Российская армия также продолжает наступление на Авдеевском направлении.

Напомним, 31 марта лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал, что россияне используют под Бахмутом "одноразовых" и "дешевых" военных. Каждый день оккупанты теряют там 20-30 солдат убитыми.