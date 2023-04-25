Обстріл аеродрому "Канатове": суд відправив під арешт екс-розвідника Червінського (фото)

Адвокати Романа Червінського, самовільні дії якого за версією прокурора призвели до смертей людей, заявили, що не згодні з рішенням суду першої інстанції та подаватимуть апеляцію.

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Роману Червінському — колишньому виконувачу обов'язків командира однієї з частин сил Спецоперації — Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжний захід. Про це у вівторок, 25 квітня, повідомило медіа "Суспільне".

За інформацією кореспондента медіа, який був присутній на закритому засіданні суду, Червінському обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.

Адвокати підозрюваного військового вже повідомили, що подаватимуть апеляцію, оскільки вважають рішення Шевченківського суду незаконним.

У свою чергу головний редактор медіа "Цензор.Нет" Юрій Бутусов позитивно відгукнувся про підозрюваного і запропонував взяти його на поруки.

Сам підозрюваний, як повідомив ЗМІ "Українська правда", заявив про те, що на нього "тиснуть".

"Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних однобічно висвітлених, сфальшованих матеріалів", — передає слова Червінського медіа.

Що відомо про справу Романа Червінського

За матеріалами слідства колишньому виконувачу обов'язків командира Червінському інкримінують самовільні дії, які коштували життя кільком людям.

23 липня 2022 року ЗС РФ завдали удару по аеродрому "Канатово" в Кіровоградській області. Того дня загинули двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий. Поранення отримали 19 людей.

Слідчі впевнені, що обстріл аеродрому російськими військами спровокував своїми самовільними діями в.о. командира.

У матеріалах справи сказано, що Червінський разом з іншими особами самовільно вирішив провести т.зв. "спецоперацію" з метою заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Зазначено, що завдання проводилося за нібито згодою російського пілота, який прийняв пропозицію перейти на бік України.

Представники спецслужб зазначають, що "операція" проводилася Червінським, попри заперечення СБУ і без згоди відповідних держорганів.

Нагадаємо, що 21 квітня СБУ оголосила про підозру військовому, який намагався викрасти літак РФ. Слідство вважає, що самовільні дії одного з командирів частини допомогли окупантам дізнатися про координати аеродрому, що призвело до знищення техніки та загибелі особового складу.

Крім того, 20 квітня стало відомо, що Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження через невдалу спробу українських захисників викрасти російський літак. При цьому спецслужби РФ знали про все та вели свою гру.