Беруть гроші з родичів військовополонених: омбудсмен попередив про нову схему аферистів

За словами Дмитра Лубінця, шахраї представляються волонтерами або журналістами і пропонують сім'ям військовополонених за грошову винагороду свої вигадані "послуги".

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Аферисти вигадали нову схему шахрайства, яка пов'язана зі звільненням військовополонених бійців. Про це детальніше розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нова хвиля шахрайства спрямована на надії та страхи родин бійців ЗСУ, які перебувають у полоні в росіян. Аферисти представляються умовними волонтерами, а після цього вимагають гроші за свої "послуги", які насправді не виконуються.

"Вони видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур чи навіть країни-агресорки, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші — нібито "плату" за свої "послуги", — написав Дмитро Лубінець.

Як не потрапити в пастку шахраїв: поради від омбудсмена

Окремо Уповноважений з прав людини додав, що завжди потрібно перевіряти джерела інформації, щоб не стати жертвою шахраїв. Також важливо:

ніколи не передавати особисті дані незнайомцям і не розкривати конфіденційну інформацію в соціальних мережах (навіть в особистих повідомленнях);

триматися подалі від будь-яких фінансових пропозицій, які пов'язані нібито зі "звільненням" або "допомогою;

пам'ятати, що офіційні державні органи або волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації.

"Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції "допомоги" за винагороду, не зволікайте — звертайтеся до Координаційного штабу, Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, та негайно повідомляйте до кіберполіції", — підсумував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що Україна і Росія провели обмін полоненими. Додому того дня повернулися 115 громадян. За словами президента України, обмін відбувся за посередництва ОАЕ. Міноборони РФ зазначає, що звільнені росіяни перебувають на території Білорусі.