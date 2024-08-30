Берут деньги с родственников военнопленных: омбудсмен предупредил о новой схеме аферистов

По словам Дмитрия Лубинца, мошенники представляются волонтерами или журналистами и предлагают семьям военнопленных за денежное вознаграждение свои выдуманные "услуги".

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Аферисты выдумали новую схему мошенничества, которая связана с освобождением военнопленных бойцов. Об этом детальнее рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По его словам, новая волна мошенничества направлена на надежды и страхи семей бойцов ВСУ, которые находятся в плену у россиян. Аферисты представляются условными волонтерами, а после этого требуют деньги за свои "услуги", которые в действительности не выполняются.

"Они выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора, искусно играя на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги — якобы "плату" за свои "услуги", — написал Дмитрий Лубинец.

Как не попасть в ловушку мошенников: советы от омбудсмена

Отдельно Уполномоченный по правам человека добавил, что всегда нужно проверять источники информации, чтобы не стать жертвой мошенников. Также важно:

никогда не передавать личные данные незнакомцам и не раскрывать конфиденциальную информацию в социальных сетях (даже в личных сообщениях);

держаться подальше от любых финансовых предложений, которые связаны якобы с "освобождением" или "помощью;

помнить, что официальные государственные органы или волонтерские организации никогда не берут денег за помощь или предоставление информации.

"Если вам поступили подозрительные предложения "помощи" за вознаграждение, не медлите — обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ, и немедленно сообщайте в киберполицию", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, 24 августа сообщалось, что Украина и Россия провели обмен пленными. Домой в тот день вернулись 115 граждан. По словам президента Украины, обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Минобороны РФ отмечает, что освобожденные россияне находятся на территории Беларуси.