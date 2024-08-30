Подарок Мадуро: воевавших за Украину колумбийцев передали Москве, — Politico (фото)

Колумбийцы, которые присоединились к Иностранному легиону Украины летом 2023 года, теперь находятся в московском следственном изоляторе. Экстрадиции в РФ предшествовал арест в Каракасе.

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Служба безопасности России в пятницу заявила, что задержала двух граждан Колумбии за то, что те воевали на стороне Украины. Это первый подобный случай с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом пишет американское издание Politico.

Цель такой экстрадиции, вероятно, в том, чтобы запугать других иностранцев, которые раздумывают над тем, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины, а также подчеркнуть двусторонние союзные отношения РФ с такими странами, как Венесуэла.

Александер Анте и Хосе Арон Медина состояли в Иностранном легионе Украины летом 2023 года, об этом пишет колумбийское издание El Tiempo и другие испаноязычные СМИ.

По словам журналистов, в середине июля мужчин задержали венесуэльские правоохранительные органы по пути домой во время остановки в Каракасе, затем их экстрадировали в РФ.

Хосе Арон Медина

Хосе Арон Медина

По словам Астрид Медины, сестры военнослужащего, он возвращался из Варшавы в Мадрид, а оттуда — в Венесуэлу. Уже находясь в Венесуэле, он позвонил родственниками и сказал, что скоро должен быть дома. Но так и не добрался.

По словам женщины, 24 июля удалось связаться со знакомым Хосе Арона — полицейским из Венесуэлы.

Журналисты в дальнейшем выяснили, что воевавшего за Украину колумбийца задержали власти Венесуэлы. Полицейский сообщил, что бывшие бойцы Интернационального легиона привлекли внимание тем, что были в униформе украинской армии.

Сообщается, что этот случай не первый. Несколько месяцев назад подобное уже же происходило с колумбийцем из Медельина и двумя девушками, одна из них— журналистка, другая тоже была на войне. Впоследствии журналистку освободили, но не другую девушку, потому что "ее задержало российское посольство и увезло в эту страну".

По словам сестры Хосе Арона, в прошлом году он получил письмо из Украины о зачислении в ВСУ.

Но впоследствии решил вернуться.

"Он принял решение поехать туда, чтобы посмотреть, что там происходит, и пережил много тяжелых моментов, в которые принял решение ехать обратно, потому что вся ситуация была довольно сложной. Много смертей, много ситуаций, которые он пережил, потому что у него есть жена и дети", — отметила Астрид Медина.

Теперь жена военнослужащего Сьело Пас пытается вернуть любимого человека домой.

Дети ждали и специально подготовились к возвращению отца

В заявлении ФСБ упоминалось о том, что у них были обнаружены документы, якобы "подтверждающие незаконную деятельность", а также униформа батальона "Карпатская сечь".

Скриншот публикации на сайте ФСБ

Сейчас они находятся в предварительном заключении в московском следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в участии в наемничестве, что в России карается максимальным наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

ФСБ также опубликовало видео, на котором граждан Колумбии ведут по коридору с опущенными головами и они представляются на камеру, предположительно под давлением

Тем временем, отмечает американское издание, РФ сама активно вербует наемников за рубежом для собственных военных действий против Украины, в том числе на Кубе и в Индии. Обещают зарплату и быстрое получение российского гражданства.

Напомним, что уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец предупредил о новой схеме мошенников, которые требуют деньги от родственников военнопленных.

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