Новий штат Венесуели: Мадуро вирішив "захистити" багату на нафту Гаяну

За інформацією журналістів, президент Венесуели Ніколас Мадуро вже ухвалив розповсюдити нову мапу Венесуели з включеним штатом Гаяна-Ессекібо в усіх школах та університетах країни.

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Уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо, спірної території сусідньої Гаяни, і наказав активізувати дебати щодо створення нового штату Гаяна-Ессекібо. Про це повідомляє "Голос Америки".

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про створення 24-го штату Венесуели Гаяна-Ессекібо і додав, що в середу, 6 грудня, буде опубліковано президентський указ про створення ZODI — зони комплексної оборони Ессекібо для захисту території Венесуели.

"Негайно активізувати дебати в Національній асамблеї та затвердження органічного закону про створення штату Гаяна-Ессекібо і виконання п'яти рішень, ухвалених народом Венесуели", — заявив Мадуро.

Фото: Фокус

Крім того, за інформацією видання, парламент займається розробкою "прискореного плану" надання громадянства Венесуели людям, які мешкають у регіоні Ессекібо, організацією перепису населення і розробкою плану соціальної допомоги жителям. Для цього наказано терміново відкрити офіс Адміністративної служби ідентифікації та міграції (SAIME).

Мадуро також уже 5 грудня наказав розпочати видачу експлуатаційних ліцензій на розвідку і розробку нафти, газу і рудників на всій території нового штату після створення підрозділів Petroleos de Венесуела Ессекібо (PDVSA) і Corporación Venezolana de Guayana Esequibo (CVG). Крім того, він запропонував обговорити "дуже жорстке" правило, яке забороняє наймати компанії, що працюють у рамках "односторонніх концесій", наданих Гайаною в морі, яке підлягає делімітації, підкреслює "Голос Америки".

"У спеціальному законі я пропоную дати всім цим компаніям три місяці на вихід із цих операцій на морі, щоб їх розмежувати, і ми відкриті для перемовин", — сказав Мадуро, виступаючи у Військовій академії армії у Фуерте-Тіуні.

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ZODI — зона комплексного захисту

Президент Венесуели заявив, що в президентському указі від 6 грудня буде виділено три області комплексного розвитку і 28 секторів комплексного розвитку, які залежать у військовому та адміністративному відношенні від регіону комплексної оборони Гаяни. Він підкреслив, що поки триває законодавчий процес, адміністрація ZODI тимчасово перебуватиме в Тумеремо, у штаті Болівар на південному сході Венесуели.

Мадуро також постановив поширити нову мапу Венесуели з включеним штатом Гаяна-Ессекібо в усіх школах та університетах країни.

Референдум 3 грудня — що відомо

На референдумі, який відбувся в неділю, 3 грудня, у Венесуелі, понад 95% тих, хто проголосував, схвалили встановлення суверенітету над багатою на нафту територією Гаяна-Ессекібо, яка офіційно належить сусідній із Венесуелою Гаяні. За даними Національної виборчої ради країни, за це проголосували понад 10,4 мільйона осіб.

Прикордонна суперечка між обома країнами загострилася після того, як уряд Гаяни провів нафтові тендери в районах, де виявлено нові родовища нафти і газу.

ООН при цьому просила утриматися від будь-яких дій, які можуть загострити конфлікт.

Міжнародний суд у Гаазі напередодні плебісциту 1 грудня ухвалив, що "Венесуела має утримуватися від будь-яких дій, можливих для зміни ситуації, що наразі переважає на спірній території Ессекібо площею приблизно 160 тисяч квадратних кілометрів, багатій на природні ресурси".

Однак президент Мадуро заявив, що внаслідок референдуму Венесуела не визнає юрисдикцію Міжнародного суду.

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Раніше Фокус у своєму матеріалі пояснював, чим Москва може допомогти Венесуелі, яка готує вторгнення в Гаяну.

Бразильська розвідка стверджує, що президент Венесуели Ніколас Мадуро планує військове вторгнення проти Республіки Гаяна вже найближчими днями.