Новый штат Венесуэлы: Мадуро решил "защитить" богатую нефтью Гайану

По информации журналистов, президент Венесуэлы Николас Мадуро уже постановил распространить новую карту Венесуэлы с включенным штатом Гайана-Эссекибо во всех школах и университетах страны.

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Правительство Венесуэлы объявило о создании Комиссии по защите Эссекибо, спорной территории соседней Гайаны, и приказало активизировать дебаты по созданию нового штата Гайана-Эссекибо. Об этом сообщает "Голос Америки".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании 24-го штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо и добавил, что в среду, 6 декабря, будет опубликован президентский указ о создании ZODI — зоны комплексной обороны Эссекибо для защиты территории Венесуэлы.

"Немедленно активизировать дебаты в Национальной ассамблее и утверждение органического закона о создании штата Гайана-Эссекибо и исполнении пяти решений, принятых народом Венесуэлы", — заявил Мадуро.

Фото: Фокус

Кроме того, по информации издания, парламент занимается разработкой "ускоренного плана" предоставления гражданства Венесуэлы людям, проживающим в регионе Эссекибо, организацией переписи населения и разработкой плана социальной помощи жителям. Для этого приказано срочно открыть офис Административной службы идентификации и миграции (SAIME).

Мадуро также уже 5 декабря приказал приступить к выдаче эксплуатационных лицензий на разведку и разработку нефти, газа и рудников на всей территории нового штата после создания подразделений Petroleos de Венесуэла Эссекибо (PDVSA) и Corporación Venezolana de Guayana Esequibo (CVG). Кроме того, он предложил обсудить "очень жесткое" правило, запрещающее нанимать компании, которые работают в рамках "односторонних концессий", предоставленных Гайаной в море, подлежащем делимитации, подчеркивает "Голос Америки".

"В специальном законе я предлагаю дать всем этим компаниям три месяца на выход из этих операций на море, чтобы их разграничить, и мы открыты для переговоров", — сказал Мадуро, выступая в Военной академии армии в Фуэрте-Тиуне.

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ZODI — зона комплексной защиты

Президент Венесуэлы заявил, что в президентском указе от 6 декабря будут выделены три области комплексного развития и 28 секторов комплексного развития, зависящих в военном и административном отношении от региона комплексной обороны Гайаны. Он подчеркнул, что пока идет законодательный процесс, администрация ZODI будет временно находиться в Тумеремо, в штате Боливар на юго-востоке Венесуэлы.

Мадуро также постановил распространить новую карту Венесуэлы с включенным штатом Гайана-Эссекибо во всех школах и университетах страны.

Референдум 3 декабря — что известно

На прошедшем в воскресенье, 3 декабря, в Венесуэле референдуме более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над богатой нефтью территорией Гайана-Эссекибо, официально принадлежащей соседней с Венесуэлой Гайане. По данным Национального избирательного совета страны, за это проголосовали более 10,4 миллиона человек.

Пограничный спор между обеими странами обострился после того, как правительство Гайаны провело нефтяные тендеры в районах, где обнаружены новые месторождения нефти и газа.

ООН при этом просила воздержаться от каких-либо действий, которые могут обострить конфликт.

Международный суд в Гааге накануне плебисцита 1 декабря постановил, что "Венесуэла должна воздерживаться от каких-либо действий, возможных для изменения ситуации, которая в настоящее время преобладает на спорной территории Эссекибо площадью около 160 тысяч квадратных километров, богатой природными ресурсами".

Однако президент Мадуро заявил, что в результате референдума Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда.

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