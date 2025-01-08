Президент Венесуэлы арестовал "наемников из Украины", которые угрожали его инаугурации: что известно

Граждане США и Колумбии задержаны в Венесуэле по подозрению в том, что они борются с режимом действующего президента Николаса Мадуро. Кроме того, арестовали "наемников из Украины", гражданство которых не указано.

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Власти Венесуэлы арестовали семь человек, граждан других стран, из-за угрозы инаугурации Николаса Мадуро, который идет на третий президентский срок. Среди задержанных есть, вероятно, люди, которые воевали в Украине в Иностранном легионе. Об "опасных наемниках", задержанных в Венесуэле, написало агентство Reuters.

Агентство сообщило о заявлении Мадуро, которое прозвучало во время выступления в прямом эфире государственного телевидения Венесуэлы. Глава южноамериканской страны заявил, что спецслужбы задержали семерых наемников, которые планировали помешать инаугурации, назначенной на 10 января. Среди них трое — участники войны в Украине. Другие члены группы — двое граждан США, которые имели "очень высокий уровень" подготовки, и двое граждан Колумбии — "киллеров". Каких-то подробностей задержания и возможного нападения политик не обнародовал, отметило Reuters.

"Только сегодня мы задержали семерых иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов", — сказал Мадуро.

В статье также пояснили, что обратились за комментариями в Госдеп США, МИД Колумбии, но ответа пока не было. На ресурсах МИД Украины на момент публикации новости также не сообщали об инциденте. О возможном задержании бойцов не писали в Telegram-канале Иностранного легиона, который воюет в составе Сил обороны Украины.

Мадуро и события в Венесуэле

Отметим, в июле 2023 года в Венесуэле состоялись президентские выборы, и избирательная комиссия заявила о победе действующего главы государства Николаса Мадуро. При этом международные наблюдатели говорили о многочисленных нарушениях и ряд стран, среди них и США, и Украина, не признали результатов волеизъявления. При этом Мадуро — 62-летний политик, который находится у власти третий срок подряд, начиная с 2013 года. За время его правления экономическая и политическая ситуация в стране не улучшилась. Например, Фокус писал, как в стране создали "военный коммунизм", а осенью 2023 года Венесуэла заявила о готовности аннексировать провинцию соседней страны Гайаны.

Осенью 2024 года Мадуро объявил о подарке, который он подготовил президенту РФ Владимиру Путину. Как выяснилось, венесуэльские власти задержали двух граждан, которые воевали в Украине на стороне Сил обороны, и передали их россиянам.

Напоминаем, в ноябре 2024 года Николас Мадуро сравнил Путина со "звездой" и назвал футболиста, на которого россиянин будто бы похож.