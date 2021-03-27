Facebook заблокував сторінку президента Венесуели через дезінформацію про COVID-19

Мадуро рекламував в соцмережі "чудодійний" засіб, яке нібито здатний вилікувати коронавірус без побічних ефектів.

Facebook заморозив сторінку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Приводом для цього стало поширення дезінформації щодо COVID-19. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника компанії.

Так, в січні Мадуро опублікував відео, в якому розповів про препарат Carvativir, пероральний розчин на основі чебрецю, який нібито може "чудотворним" чином нейтралізувати коронавірус в організмі людини без будь-яких побічних ефектів.

Президент Венесуели заявляв, що цей засіб є "чудодійними краплями" венесуельського лікаря XIX століття Хосе Грегоріо Ернандеса і його нібито можна використовувати як для профілактики, так і для терапії COVID-19.

Втім, наукових доказів подібних властивостей цього препарату немає, тому Facebook видалив цей відеоролик як "такий, що порушує політику проти неправдивих тверджень".

"Ми дотримуємося рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), згідно з якими в даний час немає ліків для лікування вірусу. Через неодноразові порушення наших правил ми також блокуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна тільки для читання", — розповів журналістам представник Facebook.

За словами співробітника соцмережі, адміністратори сторінки Мадуро вже були повідомлені про порушення політики та блокування.

Втім, аккаунт президента Венесуели в Instagram, який також належить Facebook, не постраждає.

Відзначимо, з середини березня Facebook і Instagram почали додавати спеціальні позначки до публікацій, в яких мова йде про вакцини від COVID-19. Згідно із заявою компанії, це почали робити в цілях запобігання поширенню дезінформації.

Також ми писали, що соціальна мережа Instagram прийняла рішення банити користувачів через так звану мову ненависті або "хейт-спіч" в особистих повідомленнях.

Фокус повідомляв про те, що Facebook може втратити два сервіси — Instagram і WhatsApp. Федеральна торгова комісія (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольний позов проти компанії Facebook. FTC звинуватила соцмережу в монополізмі.