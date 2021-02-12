В Instagram вводят "жесткие наказания" за оскорбления в личных сообщениях

Также компания сообщила, что стремится усилить свое сотрудничество с правоохранительными органами.

Социальная сеть Instagram приняла решение банить пользователей из-за так называемого языка ненависти или "хейт-спича" в личных сообщениях. "Новости о нашей работе по борьбе со злоупотреблениями в Instagram", – так ознаменовала свое объявление соцсеть, принадлежащая компании Facebook.

"Сегодня мы объявляем, что будем принимать более жесткие меры, когда узнаем, что люди нарушают наши правила в личных сообщениях, вплоть до удаления учетных записей без возможности восстановления", – написали в Instagram.

Компания заявила, что разработала "новые средства контроля", которые должны уменьшить количество хейт-спича личных сообщениях.

В частности, правила Instagram запрещают язык вражды, а также нападения на основании расовой или религиозной принадлежности:

"В прошлом году мы усилили эти правила, запретив более неявные формы языка вражды, такие как контент, изображающий "Blackface" (селфи, фотография или изображение темнокожего человека путем окрашивания лица в черный цвет, – ред.) и распространенные антисемитских образов (картинок)".

В компании отметили, что принимают меры всякий раз, когда узнают о разжигании ненависти, и добавили, что постоянно совершенствуют свои "средства обнаружения" таких нарушений в сообщениях. В том числе, речь идет о личных сообщениях ("direct messages"), за которые начали банить с 2020-го года:

"В период с июля по сентябрь прошлого года мы приняли меры в отношении 6,5 миллионов разжигающих ненависть сообщений в Instagram, в том числе в личных сообщениях, 95% из которых мы обнаружили еще до того, как кто-либо пожаловался на них об этом".

Вслед за этим Instagram предупредил, что вводит "более строгие наказания" для людей, отправляющих оскорбительные сообщения:

"В настоящее время, когда кто-то отправляет личные сообщения, нарушающие наши правила, мы запрещаем этому человеку отправлять какие-либо сообщения в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его аккаунт. Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений на обмен сообщениями, и продолжим отключать учетные записи, которые, как мы обнаруживаем, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений".

В том числе компания уточнила, что намерена более тесно сотрудничать с полицией: "Мы также стремимся сотрудничать с правоохранительными органами Великобритании в борьбе с разжиганием ненависти и будем отвечать на юридические запросы о предоставлении информации в этих случаях".

Подобная история произошла на днях со страницей экс-президента США Дональда Трампа в Twitter, когда указанная соцсеть сообщила, что будет блокировать все аккаунты Трампа, которые тот попытается создать, даже если он будет баллотироваться на следующих выборах президента США.