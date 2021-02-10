Twitter будет блокировать все аккаунты Трампа: бан окончательный и не подлежит пересмотру

По заявлению соцсети, аккаунт, нарушивший политику Twitter, был бы удален вне независимости от того, кому бы он принадлежал.

Социальная сеть Twitter больше не позволит экс-президенту США Дональду Трампу пользоваться ее платформой, даже в том случае, если тот опять будет баллотироваться на пост президента.

Об этом в среду, 10 февраля заявил финдиректор соцсети Нед Сигал в эфире американского канала "CNBC".

"Когда вас удаляют с платформы Twitter, это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или нынешним государственным должностным лицом. Удаление носит постоянный характер", – отметил Сигал, пояснив, что "такова политика компании".

По словам финансового директора, политика компании разработана таким образом, чтобы надежно предохранить пользователей от тех, кто призывает к насилию: "А если кто-то так поступает, то мы его удаляем его безвозвратно".

Напомним, в начале января соцсеть Twitter блокировала личный аккаунт Трампа, сочтя его публикации призывами к насилию, а само решение пояснив "риском дальнейшего подстрекательства к насилию" .

Так, согласно заявлению пресс-службы соцсети, в случае с Дональдом Трампом произошла "бессрочная блокировка аккаунта". Такое решение было принято: "По итогам внимательного анализа публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами".

В частности, речь идет о призыве Трампа 6-го января к своим сторонникам, чтобы те двинулись на Капитолийскийский холм (штат Вашингтон) и "продемонстрировали свою позицию" под зданием Конгресса США, где в тот момент происходил окончательный подсчет голосов "суперизбирателей" на выборах президента США.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне и устроили там беспорядки, в результате которых погибло пятеро человек.