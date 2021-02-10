Twitter блокуватиме всі акаунти Трампа: бан остаточний і не підлягає перегляду

За заявою соцмережі, акаунт, який порушив політику Twitter, був би видалений незалежно від того, кому б він належав.

Соціальна мережа Twitter більше не дозволить екс-президенту США Дональду Трампу користуватися її платформою, навіть у тому випадку, якщо той знову балотуватиметься на пост президента.

Про це в середу, 10 лютого заявив фіндиректор соцмережі Нед Сігал в ефірі американського каналу "CNBC".

"Коли вас видаляють з платформи Twitter, це відбувається незалежно від того, чи є ви коментатором, фінансовим директором, колишнім або чинним державним посадовцем. Видалення носить постійний характер", — зазначив Сігал, пояснивши, що "така політика компанії".

За словами фінансового директора, політика компанії розроблена таким чином, щоб надійно захистити користувачів від тих, хто закликає до насильства: "А якщо хтось так чинить, то ми видаляємо його безповоротно".

Нагадаємо, на початку січня соцмережа Twitter заблокувала особистий акаунт Трампа, визнавши його публікації закликами до насильства, а саме рішення пояснивши "ризиком подальшого підбурювання до насильства".

Так, згідно із заявою прес-служби соцмережі, у випадку з Дональдом Трампом сталася "блокування акаунту на невизначений термін". Таке рішення було прийнято: "За підсумками уважного аналізу публікацій користувача @realDonaldTrump і з огляду на контекст, у якому вони були зроблені, а також те, як їх інтерпретували на нашій платформі та за її межами".

Зокрема, мова йде про заклик Трампа 6-го січня до своїх прихильників, щоб ті рушили на Капітолійський пагорб (штат Вашингтон) і "продемонстрували свою позицію" під будівлею Конгресу США, де тоді відбувався остаточний підрахунок голосів "супервиборців" на виборах президента США.

Тоді прихильники Трампа прорвалися до будівлі Конгресу у Вашингтоні і влаштували там заворушення, в результаті яких загинуло пʼятеро осіб.