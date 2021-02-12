В Instagram вводять "жорсткі покарання" за образи в особистих повідомленнях

Також компанія повідомила, що прагне посилити свою співпрацю з правоохоронними органами.

Соціальна мережа Instagram ухвалила рішення банити користувачів через так звану мову ненависті або "хейт-спіч" в особистих повідомленнях. "Новини про нашу роботу в боротьбі зі зловживаннями в Instagram", — так ознаменувала своє оголошення соцмережа, що належить компанії Facebook.

"Сьогодні ми оголошуємо, що будемо вживати більш жорсткі заходи, коли дізнаємося, що люди порушують наші правила в особистих повідомленнях, аж до видалення облікових записів без можливості відновлення", — написали в Instagram.

Компанія заявила, що розробила "нові засоби контролю", які повинні зменшити кількість хейт-спічу в особистих повідомленнях.

Зокрема, правила Instagram забороняють мову ворожнечі, а також напади на підставі расової або релігійної приналежності:

"У минулому році ми посилили ці правила, заборонивши більш неявні форми мови ворожнечі, такі як контент, який зображає "Blackface" (Селфі, фотографія або зображення темношкірої людини шляхом фарбування особи в чорний колір, — ред.) і поширення антисемітських образів (картинок)".

У компанії зазначили, що вживають заходи щоразу, коли дізнаються про розпалювання ненависті, і додали, що постійно вдосконалюють свої "засоби виявлення" таких порушень у повідомленнях. У тому числі мова йде про особисті повідомлення ( "direct messages"), за які почали банити з 2020-го року:

"У період з липня по вересень минулого року ми вжили заходів щодо 6,5 мільйонів повідомлень в Instagram, що розпалюють ненависть, у тому числі в особистих повідомленнях, 95% з яких ми виявили ще до того, як хто-небудь поскаржився на них".

Слідом за цим Instagram попередив, що вводить "суворіші покарання" для людей, які відправляють образливі повідомлення:

"Наразі, коли хтось відправляє приватні повідомлення, що порушують наші правила, ми забороняємо цій людині відправляти будь-які повідомлення протягом певного періоду часу. Тепер, якщо хтось продовжить відправляти повідомлення з порушеннями, ми відключимо його акаунт. Ми також відключимо нові облікові записи, створені для обходу наших обмежень на обмін повідомленнями, і продовжимо відключати облікові записи, які, як ми виявляємо, створені винятково для відправлення образливих повідомлень".

У тому числі компанія уточнила, що має намір тісніше співпрацювати з поліцією: "Ми також прагнемо співпрацювати з правоохоронними органами Великобританії в боротьбі з розпалюванням ненависті і будемо відповідати на юридичні запити про надання інформації в цих випадках".

Подібна історія сталася днями зі сторінкою екс-президента США Дональда Трампа у Twitter, коли зазначена соцмережа повідомила, що буде блокувати всі акаунти Трампа, які той спробує створити, навіть якщо він буде балотуватися на наступних виборах президента США.