Facebook и Instagram начали помечать посты о вакцинах от коронавируса

Делается это "в целях противодействия дезинформации".

В социальных сетях Instagram и Facebook начали добавлять специальные пометки к постам, в которых идет речь о вакцинах от коронавируса.

В официальном блоге Facebook говорится, что делается это в целях предотвращения распространения дезинформации.

"Мы продолжаем расширять наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19, добавляя пометки к постам в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины", – сказано в публикации.

В Facebook пояснили, что эти маркировки содержат достоверную информацию о безопасности вакцин, предоставленную ВОЗ. Процесс маркировки начал распространяться в эти соцсетях по всему миру на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках.

"В ближайшие недели мы добавим дополнительные языки", – обещают в компании.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook с 4 марта отменила свой запрет на политическую рекламу, объявленный в ноябре 2020 года.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов в США в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений", – напомнила компания в своем блоге.

Также мы писали, что социальная сеть Instagram приняла решение банить пользователей из-за так называемого языка ненависти или "хейт-спича" в личных сообщениях. "Новости о нашей работе по борьбе со злоупотреблениями в Instagram", – так ознаменовала свое объявление соцсеть, принадлежащая компании Facebook.

Фокус сообщал о том, что Facebook может лишиться двух сервисов — Instagram и WhatsApp. Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольный иск против компании Facebook. FTC обвинила соцсеть в монополизме.