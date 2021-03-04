Facebook сняла запрет на политическую рекламу в соцсети

Компания пообещала в ближайшие месяцы лучше изучить, как реклама работает на ее ресурсах, чтобы "увидеть, где можно внести дальнейшие изменения".

Социальная сеть Facebook с 4 марта отменила свой запрет на политическую рекламу, объявленный в ноябре 2020 года. "Мы ввели этот временный запрет после выборов в США в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений", – напомнила компания в своем блоге.

В сообщении также говорится, что системы соцсети не делают различий между политической, предвыборной и социальной рекламой – во всех случаях нужны авторизация и прозрачность. Компания пообещала в ближайшие месяцы лучше изучить, как реклама работает на ее ресурсах, чтобы "увидеть, где можно внести дальнейшие изменения в рекламной политике".

3 марта представители демократов в Конгрессе США раскритиковали соцсеть за то, что она сразу не назвала дату прекращения запрета. Конгрессмены заявили, что ограничения на рекламу затруднили доступ организаций и партийных штабов к избирателям, и призвали отменить запрет.

Компания Google сняла запрет на политическую рекламу неделей ранее. Она также ввела его в ноябре, сняла в декабре, но восстановила после событий 6 января в Капитолии, когда сторонники бывшего президент Дональда Трампа устроили беспорядки.

Напомним, что после осады Капитолия крупнейшие соцсети заблокировали или удалили аккаунты Трампа и его сторонников из-за публикации угроз насилия или его восхваления.

В марте 2029 года Facebook перестала размещать в Украине политическую рекламу без верификации заказчиков. При попытке запустить рекламу материалов, связанных с политикой, соцсеть просила заказчика отправить удостоверение личности. При том, что реклама оплачивалась с банковских карт, где уже указан владелец.

В январе основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания намерена минимизировать появление политического контента в новостных лентах пользователей. "Люди не хотят, чтобы политика и борьба взяли верх над их опытом. Мы собираемся еще больше сосредоточиться на том, чтобы стать силой, которая сближает людей", – заявил он.