Цукерберг убирает политику из новостной ленты Facebook

Соцсеть придумала новый способ сделать "непопулярный" политический контент менее заметным на своей платформе.

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его компания намерена минимизировать появление политического контента в новостных лентах пользователей.

"Люди не хотят, чтобы политика и борьба взяли верх над их опытом. Мы собираемся еще больше сосредоточиться на том, чтобы стать силой, которая сближает людей", – заявил Цукерберг во время ежеквартального отчета о доходах Facebook, передает газета "The Guardian".

По его словам, соцсеть "навсегда откажется от алгоритмических рекомендаций для групп, занимающихся политическими и социальными проблемами". При этом, основатель соцсети не рассказал, как именно Facebook намерен теперь настраивать новостную ленту, и не уточнил, как та будет определять, что контент является "политическим".

Одновременно с этим, американский миллиардер поспешил указать, что по-прежнему "полностью привержен свободному выражению мнения" и не хочет ограничивать возможность пользователей выражать политические взгляды. Однако, несмотря на это, компания "будет отвечать на отзывы пользователей", указывающие, что политический контент "непопулярен".

В материале сообщается, что в преддверии президентских выборов в США, осенью 2020 года она "приостановила рассмотрение предложений" политической рекламы, и теперь намерена перевести такое ограничение на постоянную основу. При этом, отчет аналитиков из компании "Markup" показал, что пользователи по-прежнему регулярно направлялись в политические группы через алгоритмы платформы еще в начале января 2021 года.

После появления отчета сенатор-демократ Эд Марки из Массачусетса направил в Facebook письмо с просьбой ответить, почему компания не выполнила свои обещания, отметив, что по его мнению: "Система рекомендаций Facebook для политических групп представляет серьезную угрозу американской демократии и общественной безопасности".

Напомним, как стало известно на днях, весной 2021 года компания Apple введет новые правила конфиденциальности "App Tracking Transparency", которые обеспечат пользователям больший контроль за отслеживанием своей активности. В ответ на это глава Facebook заявил, что Apple меняет свою политику конфиденциальности не для того, чтобы помогать людям, а для продвижения собственных интересов.